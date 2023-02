O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Samir Ali (PODE), divulgou nesta quinta-feira, 16, vídeo gravado na sede do SINDSUL logo após assembleia da entidade, onde ficou acordado que os trabalhadores de classificação D, aceitaram estabelecer uma trégua com o Município em torno da luta por reajuste salarial de 50% no salário-base aceitando aumento no auxílio-alimentação que passa para mil reais.

“Conseguimos em parceria com o sindicato firmar um acordo válido para os próximos oito meses, ganhando tempo para que as negociações entre o funcionalismo e a administração avancem no sentido de se chegar a um entendimento que fique bom para todos os lados sem, no entanto, prejudicar a população, que seria penalizada no caso de uma greve”, destacou Samir.

No entanto, ficou bem definido que as negociações precisam avançar e devem ser firmados pactos no sentido de se buscar uma saída que atenda as reivindicações do funcionalismo ainda no primeiro quadrimestre deste ano, como fica bem claro na fala do presidente do sindicato, Wanerley Ricardo.

Samir destacou o papel fundamental da Câmara de Vereadores na negociação que impediu a greve e concedeu esse alívio financeiro aos servidores, e na reunião de hoje esteva acompanhado pelos colegas de parlamento Vivian Repessold (PP), Wilson Tabalipa (PV), Sargento Damasceno (PROS) e Nica Cabo João (PSC).

Após a reunião tanto os vereadores quanto sindicalistas também agradeceram a administração do prefeito Delegado Flori por aceitar o acordo, facilitando o entendimento e mostrando boa vontade em buscar uma solução a questão do reajuste dos servidores.

