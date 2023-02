Nos próximos três dias, a Secretaria Municipal de Esportes (Semes) realizará a 2ª edição do Campeonato Estadual Escolar, nas categorias de futebol masculino e handebol masculino e feminino, com mais de 15 equipes de todo o Estado.

O torneio terá o apoio da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO). Campeonato começa nesta sexta-feira, 17, às 19h30, no ginásio Jorge Teixeira.

O coordenador de esportes da Semes, Vanderlei Ferreira, aponta que a competição promete bons jogos. “O campeonato será focado nos atletas nascidos entre os anos de 2005 a 2007, e daqui sairão os nossos talentos para as seleções escolares de Rondônia. Temos a certeza que teremos grandes confrontos nestes três dias de competição”, enfatiza o coordenador.

A abertura da competição contará com a presença do prefeito Flori Cordeiro, vereadores do município, secretários municipais, além de representantes da CBDE.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

De acordo com a Semes, os jogos de handebol serão disputados no ginásio Jorge Teixeira, e de futebol no estádio “Portal da Amazônia”.