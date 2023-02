Na noite desta sexta-feira, 17, moradores da linha 12, em Cabixi, próximo ao Posto Fiscal do Idaron, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar do descaso da Energisa com os consumidores, haja vista, que estão sem Energia há mais de 9 horas.

Segundo informações dos moradores, a Energia acabou por volta das 13h.

As canelas do poste desarmaram após raio. Diversas ligações foram feitas para a empresa e até o momento não apareceu ninguém para restabelecer a energia.