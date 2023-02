Na manhã da quinta-feira (16), a Polícia Militar (PM) participou de mais uma programação da campanha da Câmara Municipal: “Vilhena diz não às drogas”

Participaram do Evento o Comandante Regional de Policiamento III, tenente-coronel PM Diego Batista Carvalho e o subcomandante do 3º BPM Capitão PM Jéferson Pinto de Melo, bem como autoridades civis do município e colaboradores do projeto.

No encontro foi firmado junto ao Comandante Regional de Policiamento III o compromisso de atuação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) no município de Vilhena.

Evento

O encontro reuniu crianças de escolas públicas com o objetivo falar sobre o mal que assola a sociedade: às drogas – tudo isso com objetivo de combatê-lo. A palestrante foi a instrutora do Proerd do 3º BPM, 3º Sargento PM Elaine Maria Pereira, que ministrou a palestra às crianças das escolas Hermógenes e Luiz Rover.

Todos os alunos tinham escrito um “não” na palma da mão a fim de se lembrarem sempre de recusar propostas para o uso de entorpecentes. Ao final do evento foi bradado o nome da campanha por todos os pequenos.