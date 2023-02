Após a veiculação da matéria pelo Extra de Rondônia, a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Vilhena, enviou sua versão à redação do site a respeito de denúncia do vilhenense Irismar Roberto da Silva, de 34 anos, que, munido de farta documentação reclamava da falta de educação, paciência e morosidade dos servidores públicos do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em marcar uma simples consulta para que ele pudesse pegar uma receita para comprar remédios controlados.

Irismar informou que tem sérios problemas psicológicos e está há mais de anos na espera para fazer uma cirurgia de Hernioplastia Inguinal.

>>>Leia nota na íntegra:

Em resposta a notícia que foi publicada nesta quinta-feira, 16, no site Extra de Rondônia, a Prefeitura de Vilhena juntamente com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, anuncia que foi viabilizado um médico com a carga horária de 40h para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e as consultas estão sendo realizadas conforme agendamento.

Os casos que estavam parados há anos com pacientes em filas de espera para consultas e cirurgias, estão sendo analisados e agendados para melhorar o atendimento à população vilhenense.

Para atender este caso específico relatado na matéria, a Santa Casa está entrando em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) que o paciente realiza acompanhamento para verificar as medicações e disponibilizar a receita e os remédios cedidos pela farmácia municipal.

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes assumiu recentemente o trabalho de recuperar a saúde de Vilhena, para isso, ela tem trabalhado arduamente para organizar todas as unidades de saúde do município.

Para qualquer dúvida a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes estará à disposição.

Também é possível entrar em contato com o CAPS, através do telefone (69) 3322-1607.