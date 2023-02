Na noite da última quinta-feira, 16, uma mulher procurou o plantão da delegacia de Polícia Civil (PC) de Vilhena e relatou que seu ex-companheiro identificado pelas iniciais R.F.S., de 18 anos, havia a ameaçado com uma arma de fogo apontando para sua cabeça.

De imediato, pela delegacia especializada em atendimento à mulher (DEAM) foi pedida medida protetiva, além de busca e apreensão e prisão preventiva do suspeito.

Contudo, após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada, na manhã deste sábado, 18, policiais civis, sob comando da DEAM, cumpriram mandado de prisão, busca e apreensão na casa do investigado.

Entretanto, no imóvel foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola da marca Taurus, calibre 380, que havia sido furtada no estado do Mato Grosso, e um revólver calibre 38, furtado na cidade de Ji- Paraná, ambas as armas estavam municiadas.

Com isso, os policiais civis evitaram um possível feminicídio, comentou a delegada Solângela, titular da Delegacia da Mulher de Vilhena, que coordenou a investigação.