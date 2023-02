Nesta sexta-feira (17), o deputado Ezequiel Neiva realizou a entrega um micro-ônibus à Secretaria de Saúde do município de Presidente Médici.

O veículo foi adquirido com recurso de emenda parlamentar individual do parlamentar, no valor de R$ 410 mil, atendendo pedido do motorista José Carlos, o popular Zé Pretinho, e do ex-vereador Adalto Ferreira.

Ezequiel Neiva entregou as chaves do veículo ao prefeito Edilson Alencar e à secretária de Saúde, Dra. Maria Cecília. O prefeito agradeceu ao deputado pelo investimento realizado em prol da população. Disse que o micro-ônibus chegou quando Presidente Médici mais precisava. O parlamentar destacou a parceria do prefeito, que “abriu as portas” da prefeitura, para que o recurso pudesse chegar para colaborar com o transporte dos pacientes.

Ezequiel Neiva disse que tem priorizado os investimentos na área da saúde. O deputado destaca que o micro-ônibus representa mais segurança e qualidade de vida aos pacientes. “É um veículo novo e confortável para atender as necessidades da população” acrescentou Neiva.

Motorista do ônibus da Saúde em Presidente Médici há mais de dez anos, José Carlos agradeceu ao deputado em nome da população do município. Zé Pretinho disse que o micro-ônibus atenderá a demanda dos pacientes. “Diversas vezes precisamos transportar mais de 15 pacientes por viagem. Com o micro-ônibus poderemos atender a nossa demanda”, ressaltou Zé Pretinho.