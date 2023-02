O Brasil dos contrastes fica muito mais evidente no período do carnaval.

No Rio de Janeiro, por exemplo, o tráfico e o jogo do bicho, sempre suspeitos de abastecerem parte da riqueza que abunda nas grandes escolas de samba, colocam o crime e a alegria em parceria, saindo pelas ruas, de mãos dadas.

Nos morros, os pobres descem, a maioria sem dinheiro para a comida, mas conseguem usufruir, ao menos um pouco, das benesses que os ricos têm a seu dispor. O carnaval, ao menos de forma passageira, coloca famintos e opulentos no mesmo espaço. E é assim Brasil afora! Como na Bahia, por exemplo, onde um abadá para participar do bloco da cantora Ivete Sangalo custa mais de seis mil reais e o comprador ainda tem que esperar pelo menos três horas, numa fila que não tem fim.

Lá, os pobres ficam na chamada pipoca e comem e bebem alguma coisa quando podem, enquanto nos camarotes abundam camarões, champanhe, cerveja da boa e muitos pratos nobres. Em São Paulo, são milhares os operários que produzem nas fábricas do carnaval e que, nos grandes desfiles, ostentam fantasias aparentemente tão belas como seus patrões. Em Porto Velho, os mais ricos se juntam à pobretada na Banda do Vai Quem Quer, mas nos outros blocos, tem que se ter grana para participar.

Há, entre os que desfilam, os que, nos dias normais, aproveitam o programa Prato Fácil, para comer a 2 reais, enquanto no carnaval, dão seu jeito para pagar até 15 reais por um espetinho de carne. Não nos entendem muitos estrangeiros de passagem no Brasl sobre o porquê, durante uma semana pelo menos, nosso país sai dos eixos, abandona a realidade e se transforma quase na Pátria da igualdade, mesmo que passageira, mesmo que enganosa, tal qual o abrigo ilusório dos viajantes, como escreveu Raimundo Corrêa.

Por uns dias, em terras brasileiras, vamos ouvir falar pouco de Lula, Bolsonaro, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, dos terremotos que matam milhares, da guerra ideológica que divide o Brasil, a América Latina e parte do mundo. As fotos nos sites (até porque os jornalões que as utilizavam enormes, estão prestes ao sepultamento definitivo) e as imagens da TV vão se concentrar na bunda da linda mulher e nos passos artísticos do sambista, que desceu do morro para aparecer um pouco, esquecendo a tristeza, a fome e a falta de perspectivas que a vida real lhe dá.

Textos poéticos vão desenhar um país que não existe, embora faça justiça ao descrever seu povo, sofrido, mas, mesmo assim feliz. Lá pela quinta-feira, quando o último tamborim se calar e parar de dar som ao sonho, a vida volta ao normal. Então, começa de verdade o 2023. Que, a partir dali, nada terá de colorido como o tem nosso carnaval. Infelizmente!

DELEGADO CAMARGO COMEÇA MANDATO COM POLÊMICAS E AVISANDO QUE VAI DEFENDER APENAS PAUTAS CONSERVADORAS

No seu primeiro discurso na Assembleia Legislativa, o deputado Delegado Camargo, de Ariquemes, deixou muito claro a que veio. E veio para polemizar. Representante do PL e declaradamente conservador e direitista, o parlamentar já tinha sido destaque na solenidade de posse do novo Parlamento, em 1º de fevereiro, quando começou atacando a esquerda, e o presidente Lula, Nessa semana, na primeira sessão da ALE, Camargo voltou ao ataque. “O politicamente correto continua sendo o melhor disfarce para covardes e os intelectualmente estúpidos. Não esperem deste parlamentar aquilo que é politicamente correto, pois nosso compromisso, acima de tudo, é com a verdade. Temos visto esta política pró-diversidade, que consiste essencialmente em proibir a diversidade de opiniões em favor do politicamente correto. Isso não vai acontecer no nosso mandato”, avisou. Foi mais longe: “estamos vendo o avanço nefasto do socialismo nesse país, as pautas destruidoras da esquerda sendo implementadas para a destruição da família, através da ideologia de gênero, verdadeiros crimes contra a identidade das pessoas, especialmente crianças e adolescentes, mas vamos combatê-las para que não cheguem às nossas crianças rondonienses. Isso é um crime e não vamos aceitar”, Defensor ferrenho do armamentismo como uma questão de defesa própria do cidadão, Camargo diz que “querem tirar o direito da defesa das pessoas das famílias, homens e mulheres de bem, honrados, mesmo sabendo que o Estado não consegue garantir a segurança do cidadão”. E, concluiu: “quero deixar claro que não vim aqui a passeio, irei defender pautas conservadoras, cristãs, rogando a Deus que Ele jamais permita que nos acovardamos diante daquilo que dizem ser corretamente correto”, anunciou.

GOVERNO ITINERANTE DEVE COMEÇAR EM ROLIM DE MOURA, NUM INÍCIO DE SEGUNDO MANDATO CHEIO DE BOAS NOTÍCIAS

Rolim de Moura e cidades próximas. Essa provavelmente será a região escolhida pelo governo rondoniense para começar, já em março, um novo programa de atenção especial aos municípios rondonienses do interior. Trata-se do Governo Itinerante, que levará boa parte da estrutura do Estado para atender as principais necessidades de cada área do interior rondoniense. Sabe-se, ainda, que o programa também chegará à região central, embora a cidade escolhida ainda não tenha sido divulgada e, mais tarde, em Vilhena. Não há um calendário já definido de ações itinerantes, mas o programa está criado e deve ser implementado durante todo o segundo mandato de Marcos Rocha. Essa é apenas uma das novidades que o governo Marcos Rocha terá, durante os próximos anos. Rocha começou o novo mandato a mil por hora, anunciando pesados investimentos internacionais em programas de proteção ambiental, resultado de sua recente estada em encontro no México, junto com os demais mandatários de Estados da região norte. Ainda na semana que termina, foi confirmada uma parceria com o Banco da Amazônia, que já anunciou a liberação, em financiamentos para a produção, de mais de 2 bilhões e 500 bilhões de reais neste ano. Não se poderia ter um início de ano e de novo mandato mais positivo do que está sendo alcançado pelo governo rondoniense. E, pelo que se ouve nos bastidores, vêm muito mais novidades pelo caminho…

NÚMEROS DO CENSO DO IBGE APONTAM QUE DE CADA DEZ CASAMENTOS NO BRASIL, QUATRO ACABARAM EM DIVÓRCIO

Quatro em dez casamentos no Brasil, no ano passado, acabaram em divórcio. Os números são nacionais, mas bastante próximos dos de Rondônia, segundo dados oficiais do último censo do IBGE. O número de divórcios em 2021, por exemplo, foi um recorde histórico. Foram oficializadas 932 mil novas uniões de casais, naquele ano e, nada menos do que 386 mil divórcios. Mesmo que o número de uniões civis tenha crescido em mais de 23 por cento sobre o ano anterior, o total de divórcios assustou, porque nunca havia sido registrado um percentual tão grande de divórcios, batendo num percentual de 41,4 por cento. Os dados não consideram uniões estáveis, apenas registros civis. Pelas estatísticas, são dez divórcios para cada 24 casamentos. Quase a metade dos casais, 48,8 por cento se separa com menos de dez anos de relação. Em seguida, 24,9 por cento se divorcia com 10 a 19 anos de relacionamento e 26,3 por cento com 20 ou mais. A faixa etária média daqueles que se separam é de 40,6 anos para as mulheres e 43,6 anos para os homens. Outro fator novo: em relação aos casamentos, a maioria foi realizada entre pessoas de gêneros distintos. Contudo houve uma alta de 43 por cento na união de pessoas do mesmo sexo, quando comparado a 2020. No total, 9.202 uniões entre indivíduos que se identificam com o mesmo sexo, ou seja, de casamentos no civil, entre homossexuais. Também neste quesito dos casamentos e divórcios, a moderna sociedade brasileira está vivendo novos tempos.

QUEDA DE BUEIRO INTERROMPE UMA DAS PISTAS DA BR 364, EM TRECHO QUE LIGA A CAPITAL A CANDEIAS DO JAMARI

Não é coisa simples. O perigo é grande e os cuidados devem ser muito mais redobrados. A situação talvez exija muito mais do que obras emergenciais. Um trecho da BR 364, entre Porto Velho e Candeias, foi fechada pelo Dnit, porque há risco iminente de afundamento total do asfalto e da base, o que poderia causar muito mais dificuldades na ligação das duas cidades pela rodovia O problema foi detectado dias atrás, quando um bueiro que atravessa as duas pistas começou a ceder, colocando em risco todo o tráfego pesado. Dias depois, se detectou que o dano era bem maior do que se imaginava. A possibilidade de queda e do rompimento de todo o bueiro se tornou ainda mais possível, depois que ficou constatado que o problema é bem mais grave do que o inicialmente previsto. Uma das pistas, na altura da estátua do índio, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, já foi interrompida pelas obras. As obras vão durar mais do que o inicialmente previsto. Naquele local, o Dnit e PRF avisam os motoristas que tenham muito cuidado, diminuam a velocidade e obedeçam à sinalização. As obras emergenciais devem durar bastante tempo e, até lá, todo o cuidado é pouco, no tráfego entre as duas cidades.

DNIT INVESTIGA SE OUTRO BUEIRO, NA ALTURA DO TÊNIS CLUBE, TAMBÉM ESTARIA EM RISCO DE ROMPER

Nas últimas horas, surgiu mais uma dificuldade, pouco mais de dois quilômetros de onde ocorreu o primeiro afundamento da pista. Operários que estão na obra teriam informado ao site Rondoniaovivo que outro bueiro, desta feita próximo ao Tênis Clube, mais próximo a Porto Velho, também estaria na iminência de rompimento. Foi no mesmo local, aliás, onde houve problema semelhante em 2013, com necessidade de um longo trabalho de recuperação.. O Dnit não confirma este novo problema, mas, tão logo tomou conhecimento do risco, mesmo que nada ainda tenha sido registrado como concreto, a direção regional do Dnit determinou um levantamento minucioso do local, para que sejam tomadas as providências necessárias. Em relação as obras de recuperação do primeiro local onde foi detectado o problema mais grave, o engenheiro Emanuel Nery, um dos nomes mais conhecidos da equipe do Dnit rondoniense, que atende também o Acre, comentou que o tempo necessário e os investimentos serão bem maiores do que o inicialmente projetados. Haverá também necessidade do cumprimento de algumas ações necessárias dentro da complexa burocracia das obras públicas.

SIMPLES: CONTRIBUINTES FORAM MAL ORIENTADOS E TERÃO QUE PAGAR 154 MILHÕES DE REAIS À RECEITA FEDERAL

Os brasileiros que tentam levar vantagem em tudo, para ganhar dinheiro fácil, inventam de tudo. A imensa maioria consegue, mas, eventualmente, alguns deles caem nas redes da lei. Foi o que aconteceu com um grupo de consultores tributários, que teria induzido contribuintes do Simples Nacional a retificarem as declarações previamente apresentadas à Receita, para obter restituição indevida dos tributos já pagos, reduzindo erroneamente os valores de PIS e COFINS. Detectado o crime, a Receita Federal registrou que a fraude atingiu nada menos do que 154 milhões de reais, somente entre os anos de 2018 e 2022. Para que os contribuintes possam fazer a regularização, a Receita enviou mais de 4.500 comunicações, desde 15 de fevereiro, por meio de documento do chamado Domicílio Tributário Eletrônico dos optantes do Simples Nacional. O contribuinte que receber a comunicação, deverá verificar se a incidência da tributação foi declarada de acordo com a legislação e, se necessário, proceder à correção por meio da retificação do Sistema PGDAS-D e efetuar o pagamento das diferenças apuradas. Ou seja, terá um prazo para pagar tudo o que ficou devendo, através de fraude. O contribuinte terá a oportunidade de se auto regularizar até o dia 10 de maio deste ano. A Receita garante: vai recuperar todos os 154 milhões que lhe foram surrupiados.

BANCADA SE MEXE, APRESENTA PROJETOS E ASSINA PEDIDO DE CPI DO 8 DE JANEIRO, COM EXCEÇÃO DE CONFÚCIO MOURA

A nova bancada federal de Rondônia começou seu mandato e já quer mostrar serviço. Deputados e deputadas estão se movimentando, tanto publicamente quanto nos bastidores da Câmara, para começarem a ocupar seus espaços. E já há bons projetos apresentados. Um deles é o do ex-secretário de saúde do Estado e parlamentar mais votado na última eleição. Fernando Máximo quer que haja abatimento da taxa de inscrições em concursos federais, para doadores de sangue na rede hospitalar pública ou conveniada com o SUS. Conforme o projeto, doador regular de sangue é todo aquele que doa sangue, plaquetas ou realiza inscrição no banco de dados de medula óssea. A proposta já começa a tramitar nas comissões da Casa. ­­Os parlamentares da nossa bancada também tem falado a mesma linguagem em relação a temas polêmicos, como a criação da CPMI, ou seja, uma CPI mista, para investigar todos os detalhes dos atos de vandalismo contra os prédios e instalações do governo, Congresso e STF, em 8 de janeiro. A informação é de que todos os rondonienses na Câmara e mais os senadores Jaime Bagattoli e Samuel Araújo já assinaram o pedido de instalação da CPMI. Dos onze rondonienses no Congresso, apenas Confúcio Moura não assinou.

