A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está convocando as mais de 6 mil famílias que estão com o Cadastro Único (CadÚnico) desatualizados para procurarem a pasta e receberem os benefícios dos programas sociais em Vilhena.

De acordo com a assessoria da prefeitura de Vilhena, são os vários os benefícios, como no programa “Auxilio Brasil”, Tarifa Social da Energisa, INSS para as donas de casa, isenção de taxa para concurso público, programa “Minha Casa, Minha Vida”, ID Jovem (15 a 29 anos), “Prato Fácil” e benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS).

As famílias têm que leva comprovante de endereço, RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho e Holerite ou Carteira Digital. Os beneficiários do INSS devem apresentar o último extrato e declaração de renda. E os menores de 18 anos, precisam levar a Certidão de Nascimento, RG, CPF e Declaração Escolar.

A atualização deve ser feita na Semas, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 921, bairro Jardim Eldorado, ou no Cras, na av. Rio Grande do Norte, nº 1950, Setor 19, sempre das 7h às 13h.

Mais informações entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (69) 3919-7021.