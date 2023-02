“Foram meses de muito trabalho, com muitas dificuldades e desafios enfrentados, mas quando vi na avenida uma festa maravilhosa com aproximadamente 250 mil foliões nas ruas de Porto Velho, segundo estimativa da Polícia Militar, me senti feliz e realizada em mais uma vez conseguir, junto com minha diretoria colocar a Banda do Vai Quem Quer na rua”, disse emocionada a presidente do maior bloco de Carnaval de rua da região norte do País, Siça Andrade.

A Banda do Vai Quem Quer desfilou na tarde do último sábado. Antes uma pequena solenidade na sede do bloco, com o toque do sino, onde a presidente junto com imprensa, prefeito Hildon Chaves, secretários de Estado e Município e vereadores deu a largada para a abertura do desfile. “Agradeço imensamente ao prefeito Hildon Chaves, a Funcutural, ao Governo do Estado, através da Sejucel, pelo apoio através da infraestrutura para o evento”, destacou Siça Andrade.

Banda da PM

Já na avenida, apesar da forte chuva, os foliões aguardavam Siça com as demais autoridades para abrir oficialmente o desfile, onde o momento mais emocionante da solenidade oficial de abertura, foi a apresentação da Banda da Polícia Militar, que tocou os hinos Nacional e de Rondônia, e por fim o hino da Banda do Vai Quem Quer. “Agradeço imensamente em nome do comandante da Polícia Militar, James Alves Padilha, o apoio através da segurança de nossos foliões e em especial apresentação da Banda da PM”, disse emocionada a presidente Siça.

Seis trios elétricos com os milhares de foliões fizeram um desfile lindo, acompanhados pelas marchinhas de Carnaval da banda da Banda do Vai Quem Quer, seguindo pelas avenidas Carlos Gomes, Joaquim Nabuco e finalizando as 22h na Sete de Setembro.