Cumprindo agenda em Rondônia, o Deputado Federal Thiago Flores esteve na cidade de Ji-Paraná neste domingo de carnaval (19) a convite do vereador Marcelo Lemos (PSD) que preparou uma agenda de comemorações pelo seu aniversário, incluindo uma partida de futebol na cidade.

O senador Marcos Rogério (PL) também participou do amistoso.

A agenda, no entanto, foi muito além da competição, ainda incluiu atendimentos pessoais. O objetivo era conhecer de perto as necessidades de Ji-Paraná.

“Vim firmar o compromisso com a cidade de Ji-Paraná pra trazer recursos públicos, ações e programas do Governo Federal para o incentivo e desenvolvimento social e econômico dessa linda cidade.” Afirmou Thiago Flores.

DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARA A CIDADE

No último dia 09 de fevereiro o vereador Marcelo Lemos esteve em Brasília em visita ao gabinete do Deputado Federal Thiago Flores para firmar parceria e levar investimentos à cidade. Na ocasião, Thiago Flores fez o compromisso de destinar recursos para a construção de uma quadra de esportes, com gramado sintético para a população de Jí -Paraná.

“Assim que o orçamento ficar liberado, nós vamos buscar esse recurso. Eu já faço esse compromisso com a juventude, com o pessoal que gosta do esporte, de levar uma quadra de esporte para Ji- paraná pra que vocês possam se distrair, se entreter e praticar esporte” Declarou.

AGENDA EM RONDÔNIA

Sob o lema “Rondônia tem Deputado Federal”, Thiago Flores estabeleceu uma agenda de visitas aos 52 municípios rondonienses para receber as demandas e atender aquelas mais urgentes ao longo de seu mandato. “Eu fiz um compromisso com os rondonienses e vou cumprir. Comecei a visitando as prefeituras e câmaras da região do Vale do Jamari, já passei por Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis , Espigão e Itapuã do Oeste para atender os pedidos que eu já havia recebido antes mesmo da posse, mas esta agenda será feita em todo o estado de Rondônia”, Concluiu.