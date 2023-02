Está quase concluída a praça do Bairro Cidade Nova, um investimento de R$ 442 mil feito através de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Vilhena.

A pavimentação da praça, as instalações arquitetônicas, gramas, algumas árvores e bancos já estão concluídos no local. A data para a inauguração ainda não está marcada.

O bairro foi fundado há 15 anos. É um dos pontos mais sossegados e seguros da cidade. Está localizado atrás do campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e fica ao lado de um bosque natural — aos poucos tomado por construções.

As ruas ainda são de terra, contrastando com algumas belas casas do bairro que, agora, ficarão ainda mais valorizadas com a pracinha.