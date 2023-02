O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE) através do Radar Nacional de Transparência Pública confere a Prefeitura de Colorado do Oeste, importante e mais elevado nível de transparência pública com o Selo Diamante.

O prefeito, Professor Ribamar, agradece os servidores que trabalham e são comprometidos com a absoluta transparência das ações, a correta aplicação dos recursos públicos e da implementação de políticas públicas que promovam efetivamente melhoria na qualidade de vida da nossa população.

