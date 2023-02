O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro Junior, resolver “comprar a briga” – assim como ele mesmo definiu durante entrevista ao “Programa do Noel” – e assinou o decreto nº º 59.645/2023, no final da tarde desta segunda-feira, 20, requisitando bens e equipamentos do novo Hospital Particular da Associação Cooperar / SICOOB-CREDSU.

O mandatário municipal disse que decidiu assinar o decreto após a Santa Casa de Chavante, atual administradora do Hospital Regional (HR) de Vilhena, recebeu 22 notificações da Agevisa (Agência Estadual de Vigilância em Saúde) para promover melhorias na unidade de saúde no prazo entre 10 a 30 dias.

O órgão sanitário interditou a lavanderia devido às más condições da estrutura da unidade. “Sem ela (a lavanderia) a unidade não funciona”, argumenta.

O prefeito disse que a Agevisa fez exigências de equipamentos caríssimo e que a situação da calamidade na saúde justifica o que ele estava falando. “Hoje, baixei um decreto requisitando e mandando entrar no Hospital da Unimed/Sicoob para que as pessoas que estão nessas más condições no Hospital Regional vão lá para uma boa estrutura. Não sei se o senhor sabe ou não: aquele hospital da Unimed é para rico e era para pobre. Estavam fazendo um hospital que só quem tem plano de saúde seria atendido. O prefeito comprou essa briga e vamos usar o hospital dos ricos”, destacou.

