Nesta terça-feira, 21, Christian Carla de Almeida Freitas, Juíza de Direito em Substituição no Plantão Judiciário, concedeu tutela de urgência pleiteada pela Associação Cooperar e suspendeu o decreto 59.656/2023, assinado pelo prefeito Flori Cordeiro de Miranda Junior, no qual havia requisitado o imóvel do Hospital Associação Cooperar, construído pelos associados do SICOOB/CREDISUL, após a Agevisa (Agência Estadual de Vigilância em Saúde) interditar parte do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

