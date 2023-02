Os melhores laçadores de Rondônia, Mato Grosso e Acre, competem nos dias, 17,18 e 19 de março, a cidade está sendo preparada e modernizada para este evento, irá reunir centenas de expectadores amantes de Rodeios.

Os organizadores estão animados e preveem que o evento seja um sucesso, já que este tipo de competição tem milhares de simpatizantes que apreciam esta modalidade de prova, onde requer dos peões muita coragem, habilidade e técnica.

A abertura oficial acontece no dia ,17, sexta-feira á partir as 07h, a narração ficará por conta dos locutores Bin, Maquininha ambos de Mato Grosso, e Guilherme Faria de Santa Luzia – RO, Já na locução comercial Luiz Henrique, (Cobra),

Haverá um grandioso Bailão organizado pela esquipe do KI-BURGÃO, e animação Sandro Silva e Gervasio, (Forró Swing da gente), Os organizadores do evento contam com a presença de um grade público e apoio da pefeitura municipal de chupinguaia.

As premiações variam nos valores de 500 a 4.000 R$ segue abaixo a tabela:

Para mais informações:

(69) 9 9370- 4918 / João Netto

(69) 9 9319- 4973 / Joarez

(69) 9 8101- 1028 / Wesley

(69) 9 8109- 5862 / Antônio de Paula