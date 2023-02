A vítima estava na rua e aguardava um amigo, quando foi abordado pelo bandido que se aproximou, sacou uma facada tipo peixeira da cintura e anunciou o roubo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima procurou a polícia e contou que por volta das 04h30, estava na Rua Rondônia, esquina com a Rua Nova Zelândia, quando um homem aparentando ser usuário de drogas, de estatura mediana, negro, barba por fazer, bermuda com listras escuras, casaco de moletom cinza e chinelos, se aproximou, sacou de uma faca tipo peixeira e anunciou o assalto, ordenando que entregasse seus pertences.

Com medo, a vítima entregou o celular, porém, o bandido observou que ele usava uma corrente no pescoço e usando de violência arrancou o cordão.

Após subtrair os pertences da vítima, o bandido fugiu na companhia de um comparsa.