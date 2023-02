O motorista de aplicativo identificado como Fernando A. N. O., de 29 anos, com Alexandre N. S., 30 anos, foram presos e dois adolescentes apreendidos, após serem flagrados com armas de fogo, durante uma abordagem da Operação Lei Seca, na noite desta terça-feira (21), em Porto Velho.

As equipes do Detran, com a Polícia Militar, estavam abordando motoristas de veículos na avenida D. Pedro II com a rua João Goulart, bairro Nossa Senhora das Graças, quando deram ordem de parada para o condutor de um veículo Gol.

Os policiais perceberam que o motorista teria tentado desviar do corredor onde ocorria a fiscalização, mas logo o carro foi abordado.

Fernando já desceu do carro se apresentando como motorista de aplicativo, afirmando que teria pegado os demais passageiros próximo de onde acontecia uma festa de Carnaval, mas ele não tinha registro de corrida no aplicativo.

Todos foram colocados para fora do carro, e na revista no veículo, a Polícia encontrou duas armas, sendo um revólver calibre 38, com quatro munições, sendo duas intactas e duas deflagradas, e uma pistola.380, com 11 munições intactas.

Ainda no carro, os policiais encontraram duas cordas, um cachimbo e outros objetos de procedência duvidosa, que estavam no banco traseiro.

Todos foram encaminhados para o Departamento de Flagrantes.