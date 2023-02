O Município de Vilhena, a Associação “Cooperar” e o Sicoob-Credisul divulgaram nota conjunta destacando o diálogo para resolver os problemas enfrentados no setor de Saúde.

A nota afirma que “divergências ficaram para trás”, o prefeito Flori Cordeiro reconheceu a conduta ilibada dos diretores da cooperativa e a entidade anunciou que fará a doação de R$ 1 milhão para melhorias no Hospital Regional (HR) de Vilhena.

A divergência destacada na nota refere-se ao decreto assinado pelo prefeito, requisitando o imóvel do Hospital Associação “Cooperar”, o qual foi suspenso pela justiça nesta terça-feira, 21 (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

Nota Conjunta: Município de Vilhena, Associação Cooperar/Sicoob Credisul

As Instituições acima citadas vêm a público reconhecer que o diálogo é sempre o melhor caminho para qualquer divergência, que juntos e unidos conseguirão entregar as soluções que a população precisa.

Desta forma, numa união de esforços entre Município de Vilhena e Sicoob Credisul, iremos trabalhar juntos para entregar as adequações necessárias ao Hospital Regional.

Nessa composição, a Sicoob Credisul fará uma doação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o Município de Vilhena fará a complementação necessária, e assim entregarmos uma saúde melhor para todos.

Divergências ficaram para trás, o Prefeito Municipal reconhece a importância da cooperativa no desenvolvimento local e a conduta ilibada de seus diretores e conselheiros, o Sicoob por sua vez, reconhece a boa vontade do chefe do executivo em resolver os inúmeros problemas herdados pelo atual mandatário e que precisam ser enfrentados e resolvidos com brevidade.

O Decreto será revogado, e o diálogo será a ferramenta que as entidades (Cooperar, Município de Vilhena, Unimed e Sicoob) utilizarão para desenvolver o município.

As entidades reconhecem o esforço da Câmara de Vereadores na busca pelo diálogo, ciente dos problemas urgentes que o município enfrenta e dos esforços da Prefeitura na sua resolução, além da importância de parcerias como a do Sicoob na solução dos mesmos.

MUNICÍPIO DE VILHENA

ASSOCIAÇÃO COOPERAR/SICOOB CREDISUL