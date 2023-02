Por volta das 19h45 de terça-feira, 21, policiais da Patrulha Reforço capturaram E.D.M., que estava foragido da Justiça, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua 816 com a Rua 821, no bairro Alto Alegre, quando os militares observaram um homem saindo de uma vila de apartamentos em atitude suspeita, no qual ao perceber a aproximação da viatura agiu de forma que chamou a atenção para abordá-lo.

O local é monitorado pela polícia, pois há informações que lá estaria funcionando uma “boca de fumo”.

O suspeito foi abordoado e identificado pelas iniciais E.M.N., e em revista pessoal foi localizada com ele uma porção de substancia aparentado ser pasta base de cocaína (crack) pesando aproximadamente uma grama

A droga foi apreendida e o suspeito assinou o (TCO) Termo Circunstanciado de Ocorrência pela posse ilegal do entorpecente.

Logo após uma outra pessoa saiu do local e também foi abordada pela guarnição, em revista não foi encontrado nada de ilícito, porém ele deu nome falso para guarnição, no qual sabiam que o suspeito sempre que abordado fornecia nome falso aos policiais.

Com isso, foi feito busca no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) constatou que contra E.D.M., no caso nome verdadeiro do suspeito havia mandado de prisão em aberto a ser cumprido.

Em revista no imóvel, onde morava E.D.M., foram localizados alguns objetos, no qual o foragido disse que havia comprado por R$ 200,00.

Contudo, os policiais sabiam que havia uma ocorrência de furto em um comércio de onde foram levados objetos semelhantes aos que estavam de posse do foragido, sendo: uma serra circular de marca Bosch com dois discos de corte, uma esmerilhadeira de marca Hitachi e uma bomba de engraxar manual de marca Brasfort.

Diante dos fatos, o foragido foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e posteriormente foi entregue no sistema prisional.