O deputado estadual aproveitou o período de carnaval para cumprir agenda na Zona da Mata do estado, visitando as cidades de Rolim de Moura, Novo Horizonte do Oeste e Alto Alegre dos Parecis. Durante suas visitas, o parlamentar participou de reuniões com lideranças políticas e comunitárias, além de visitar obras e projetos que estão sendo desenvolvidos na região.

Em Rolim de Moura, o deputado concedeu entrevista à rádio Rondônia FM (93.1), na ocasião, o parlamentar relembrou sua caminhada até a Assembleia Legislativa e destacou quais serão suas bandeiras nos próximos quatro anos. “Eu pegava o trecho às 5h da manhã e ia dormir meia-noite para pedir voto na nossa última campanha. A sorte sempre me encontrou trabalhando”, disse Cássio Góis.

O parlamentar continuou: “nosso mandato assumiu posições importantes, em especial, no que diz respeito a nossa participação na Comissão de Saúde, Infraestrutura e Agricultura Familiar, que serão o mote do nosso trabalho nos próximos quatro anos aqui em Rondônia. Com diálogo e ouvindo a base: servidores, produtores e quem movimenta nossa economia, podemos fazer mais. Trabalharemos diariamente para isso.”

Ainda em Rolim de Moura, Cássio Góis também concedeu entrevista a outra rádio (Rádio Planalto 91.1 FM) que também retransmite o sinal para o município de Novo Horizonte do Oeste, cidade onde esteve recentemente e que teve a oportunidade de participar da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da localidade. Em sequência, concedeu mais uma entrevista ao programa Rolim Notícias, onde pode detalhar aos telespectadores a sua atividade parlamentar.

Já em Alto Alegre dos Parecis, o deputado visitou lideranças comunitárias e a Associação dos Idosos de Alto Alegre dos Parecis, e também esteve reunido com lideranças empresariais locais para discutir questões relacionadas ao fortalecimento das atividades econômicas da região. Após isso, com o prefeito da cidade, Denair Pedro, realizou visita técnica ao hospital de pequeno porte da cidade e conheceu a realidade e necessidades da unidade de saúde.

No final do dia, ainda em Alto Alegre, o deputado participou da 1ª Sessão Ordinária da Casa de Leis do município, onde agradeceu o convite feito pelos vereadores locais e reforçou seu trabalho com a região. A visita do deputado à Zona da Mata de Rondônia faz parte de uma série de ações que ele vem realizando para conhecer melhor as demandas e necessidades das diversas regiões do estado. Em pouco tempo, Cássio Gois tem se destacado como um parlamentar atuante e comprometido com o desenvolvimento de Rondônia, e sua agenda na Zona da Mata reforça esse compromisso.