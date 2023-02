A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira,23, que foi pago o recurso no valor de R$100 mil que ela destinou para apoiar o projeto social e cultural “Dança Vilhena Corpo e Movimento”, que é realizado em Vilhena.

O projeto é coordenado pela professora Nádia Reis e já está beneficiando mais de 170 mulheres com aulas gratuitas de zumba. De acordo com Nádia Reis, a prática da zumba traz inúmeros benefícios à saúde e à autoestima das mulheres que participam do projeto.

“Agradeço a deputada Rosangela Donadon pelo apoio ao nosso projeto que está beneficiando 170 mulheres de Vilhena.

O projeto já existe há cerca de três anos e graças ao recurso destinado pela deputada vamos continuar oferecendo aulas gratuitas de zumba para mulheres de Vilhena por oito meses”, disse a professora Nádia Reis.

A deputada Rosangela Donadon parabenizou as participantes do projeto e ressaltou que é um prazer poder contribuir com a iniciativa que traz inúmeros benefícios à saúde além de contribuir para melhorar a autoestima das participantes.

“O projeto Dança Vilhena Corpo e Movimento é um projeto maravilhoso. Quero parabenizar a idealizadora e instrutora, nossa querida professora Nádia Reis pelo trabalho realizado.

Fico feliz em contribuir para a realização desse projeto que trabalha, sobretudo, a saúde e a autoestima das nossas mulheres”, ressaltou a deputada.

