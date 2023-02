Com o investimento de aproximadamente R$ 400 mil, o deputado Ezequiel Neiva investirá na melhoria da infraestrutura administrativa de seis quarteis da Polícia Militar (PM), que receberão computadores, notebooks, nobreaks e mobiliário.

O parlamentar destaca que o recurso está assegurado e que as compras são realizadas por meio do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia (Funrespom).

Para o 3º Batalhão da Polícia Militar, em Vilhena, o deputado destinou mais de R$ 100 mil, para a aquisição de computadores. Ao Quartel de Colorado do Oeste foram garantidos R$ 40 mil, para a compra de equipamentos de informática.

O Quartel de Costa Marques receberá R$ 45 mil em mobiliário, enquanto a unidade da PM em Cabixi receberá R$ 65 mil em mobiliário e materiais de informática e o Quartel de Chupinguaia, recentemente reconstruído com recurso destinado pelo deputado Ezequiel Neiva, será contemplado com outros cerca de 40 mil em computadores, notebooks e nobreaks. O 8º Batalhão, em Jaru, tem garantido o recurso no valor de R$ 70 mil, para a aquisição de computadores.

Sargento da Reserva da PM, o deputado Ezequiel Neiva disse que tem priorizado as ações em prol da Polícia Militar. Citou as academias (foto) e centrais de ar destinadas ao 3º BPM, em Vilhena; os recursos para as reformas de quartéis, como ocorreu em Chupinguaia. “Além dos recursos para a melhoria da infraestrutura das unidades militares, tenho votado na Assembleia Legislativa a favor da Polícia Militar”, acrescentou o parlamentar.