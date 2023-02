Logo depois da ponte sobre o rio Pires de Sá, na rua Marcos da Luz, já começam as degradações assustadoras na entrada do bairro Jardim Social — um dos primeiros loteamentos da cidade.

“Passar de noite aqui é um perigo. Além das erosões, a área não é iluminada; está uma escuridão danado. Se alguém se descuidar, cai nos buracos”, destaca o agricultor Ari Guintz.

O bairro fica a menos de um quilômetro do centro de Vilhena. A mesma cidade com avenidas largas e bem iluminadas [até com lâmpadas de led] está bem ao lado de uma comunidade diferente e que parece esquecida.

A reportagem do Extra de Rondônia presenciou até um menino a cavalo andando pelo bairro. O meio de transporte é mais adequado àquele cenário de abandonado e atraso.

Apesar dos problemas, há muitas casas bonitas no Jardim Social. A população local aposta e investe no desenvolvimento do bairro.

A política de urbanismo do município, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, não consegue acompanhar o crescimento da cidade. Nem tudo é planejado por aqui; os novos empreendimentos imobiliários não param de surgir.

Na extensão do Jardim Social — com tantos problemas estruturais — é anunciado em outdoor um novo loteamento residencial.

Além da erosão, há deficiência na coleta de lixo e a poluição às margens do rio pode ser vista à distância. A sujeira está por toda a parte, inclusive na área onde a prefeitura pretende construir o sistema de esgotamento sanitário, anunciado desde 2019.

CAUSAS

A erosão decorre da ação humana. Desmatamento e densidade demográfica sem planejamento são as principais causas.

As chuvas acabam acelerando o processo natural de desgaste do solo quando há esses dois fenômenos combinados: ocupação humana e desrespeito ao meio ambiente.

OUTRO LADO

O secretário municipal Obras, Laércio Torres, disse ao EXTRA que irá deslocar uma equipe para o local.

“Até que consigamos recursos para a pavimentação, o jeito é ao menos dar uma manutenção para garantir que a área seja transitável”, afirmou. Laércio promete o “paliativo” para os próximos dias.