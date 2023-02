Acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 23, pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da carreta trafegava pela rodovia sentido Vilhena, quando num local conhecido por curva da banana, teria perdido o controle do veículo e tombado as margens da pista.

O motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Colorado do Oeste. Não há informações sobre seu estado de saúde.