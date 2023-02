A Equipe do Grupamento Tático em Ações Motociclísticas (GTAM), do 5º BPM — Batalhão de Polícia Militar, durante patrulhamento na noite do último sábado, 18, prendeu um trio que transitava pelo bairro Três Marias. Tendo em vista a atitude suspeita de todos, foi dada ordem de parada para a realização da busca pessoal. Um deles disse a PM que estava armado. Após a busca foi encontrada em poder do mesmo uma pistola, modelo PT 92 calibre.9 mm de numeração ABL 112127, com 17 munições intactas e um carregador.

O conduzido, após pesquisa nominal junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado ter um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. A conduzida tentou ludibriar a equipe dando nome falso, não obtendo êxito na manobra, foi descoberto seu nome verdadeiro, vindo a conduzida a confessar que havia cortado a tornozeleira eletrônica. Contactado a UMESP/SEJUS, foi constatado que ela se encontra evadida do sistema prisional.

Diante dos fatos, todos foram presos e apresentados na Central de Flagrantes da capital.