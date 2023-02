Diretor de competições publicou nesta quarta-feira, 22, a IMT (Informação de Modificação na Tabela) confirmando a partida em Ariquemes.

O Rondoniense Social Clube recebeu autorização da FUNCEL do município de Ariquemes para utilizar o estádio Gentil Valério como mandante nos jogos do Rondoniense 2023. Dessa forma a partida entre Rondoniense e União Cacolense está confirmada para o estádio Gentil Valério.

O documento encaminhado a FFER informa que “FUNCEL deferiu a solicitação do Rondoniense de utilizar o estádio no campeonato profissional do Estado no ano de 2023, tendo em vista a importância de fomentar o esporte no Município de Ariquemes.

Vale ressaltar que o termo de autorização tem validade de 1 ano, sendo necessário a sua renovação com a comunicação prévia a esta entidade Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição dos eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários”.

A partida válida pela primeira rodada do Rondoniense 2023, será no sábado, dia 25 de fevereiro às 15h30m no estádio Gentil Valério. A diretoria da União Cacoalense não se opôs a realização da partida em Ariquemes.