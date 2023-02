Para quem pensa que Rondônia não tem nomes de destaque na cena musical, precisa ver este vídeo. E mudar de ideia!

Além dos artistas aqui mostrados, há muitos outros. Certamente, em cada uma das 52 cidades de Rondônia há pelo menos um artista digno de admiração. Claro que tem muitos outros merecedores de reconhecimento e que estão fora do vídeo.

Na lista apresentada, há inclusive dois nomes rondonienses — Jotta A e Versalle — que concorreram ao Grammy Latino.

Além dos cantores, Rondônia tem compositores de imensa repercussão. A exemplo de Edson Garcia, nascido em Colorado do Oeste, gravado pelos maiores nomes da música sertaneja moderna (Luan Santana, Gusttavo Lima, Zé Felipe…).

◼️Veja o vídeo com trechos de clipes de cantores genuinamente rondonienses.

– FERNANDO da dupla sertaneja com Sorocaba iniciou a carreira em Ji-Paraná, na região central de RO, onde nasceu. Produtor, compositor e cantor dos mais solicitamos do país.

–GRUPO MINHAS RAÍZES, trabalho lindo e engajado na causa ambiental, som feito na vila de Nazaré, Baixo Rio Madeira.

–ARTHUR SENA, cantor, compositor e multiinstrumentista inspirado e galã, de Ji-Paraná. Ótimo como cantor e também pela sua atuação nos clipes.

–GABRIÊ é uma porto-velhense muito talentosa e reconhecida. Empolgou os jurados do “The Voice”. Musicalmente, nota 10. Cantando e compondo. Um alívio para a atual cena um tanto empobrecida.

–ZEZINHO MARANHÃO já faleceu, infelizmente. Mas deixou seu legado: cada canto seu é uma poesia. Ele amava “poetar” as coisas de Rondônia e o fazia como ninguém.

–JOTTA A nasceu em Guajará-Mirim, fez sucesso ainda criança cantando música gospel e concorreu ao Prêmio Grammy. Hoje, a jovem canta pop e reggaeton.

–THEO RODRIGUES nasceu em Porto Velho. Gravou único disco no início do século XXI. Com a pegada pop, traz muito dos anos 80, voz afinada e poesia à flor da pele; hoje vive em Londres.

–ERNESTO MELLO é conhecido como “O poeta da cidade”, pois suas composições sempre destacam a história, culturas e a cena de Porto Velho. Muito respeitado na capital do Estado.

–LÉO NASCIMENTO surgiu na internet e tornou-se fenômeno. Ele trabalhava como pedreiro em Porto Velho até ser “jogado” na rede e ganhado o público do sertanejo.

–MARIA CLARA gravou um CD em 2012, aos 18 anos, apostando no pop sertanejo. Uma das canções mais marcantes é “The Wood River”, homenagem ao Rio Madeira. Tem canções compostas em parceria com o consagrado Carlos Colla, gravado muitas vezes por Roberto Carlos. Colla faleceu no início de 2023.

–VERSALLE, banda de rock formada em Porto Velho e que teve muita repercussão no programa Superstar 2005, da TV Globo, do qual foi finalista. Ficou em 3º lugar, superando milhares de inscritos. O grupo foi indicado ao Grammy Latino de 2016.

–ZÉ KATRACA, nome artístico de Silvio Santos, já falecido; porto-velhense, grande boêmio, sambista, compositor e poeta, cofundador da “Banda do Vai Quem Quer”, maior bloco carnavalesco do Norte.

–JOHN DOUGLAS é natural de Vilhena, sul de Rondônia, e vive em Portugal, onde atua com a trupe Jungleboys & Maritacas. Ousado, criativo, faz da sua arte um manifesto pela Cultura e a Filosofia. Compõe, canta, dança e, de quebra, tem outros talentos: artes plásticas, design, fotografia…

–DÉBORAH CASTOLLINE dona de uma sutileza no cantar e no comportamento em cena que arrancam aplausos por onde ela passa. Também compõe — e muito bem! Natural de Porto Velho, mora em São Paulo. Também participou do The Voice, da TV Globo. Assista ao vídeo abaixo.

