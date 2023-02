GWM – HAVAL H6 No último dia 15, em São Paulo/SP, no Autódromo de Interlagos, as irmãs empresárias POLIANA MIRANDA das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, e LETÍCIA MIRANDA BELTRAME da FORD MEGA de Porto Velho do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, participou do lançamento do HAVAL H6 da GWM, primeiro modelo da marca a chegar ao Brasil, com bons números de autonomia e consumo. O HAVAL H6 é concorrente das versões mais caras do Jeep Compass – a diesel – e das mais baratas do Jeep Commander. O HAVAL H6 terá o conjunto mecânico como um de seus destaques. Ele é um híbrido plug-in. A GWM estreia no país em 2023, com 50 lojas e SUV que faz até 28,7 km/l, e outros nove carros chegarão nos próximos três anos.

VAGAS ABERTAS NA SICOOB FRONTEIRAS As agências da SICOOB FRONTEIRAS está com VAGAS ABERTAS para diversos cargos em RO, MT e MS. também está gerando oportunidades de trabalho neste início de 2023, com vagas para os cargos de gerente de relacionamentos, analista de riscos e controles, caixa, gerente regional de negócios, agente de relacionamento, analista de processos e normas, analista de Bussiness Intelligence, entre outros cargos. CADASTRE SEU CURRÍCULO no Portas de Vagas do Sicoob (Trabalhe Conosco – Sicoob Fronteiras – Sicoob), que ainda permite aos recrutadores de todo o Brasil encontrarem currículos para quaisquer vagas disponíveis dentro do SISTEMA SICOOB. Além do salário, o Siccob oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores, como Plano de Saúde, Plano Odontológico, Vale Alimentação, Seguro de Vida, Previdência Privada, Auxílio creche, Auxílio cultura, Participação nos resultados anuais, Gympass (saúde e bem estar) e Day Off (folga no aniversário).

INAUGURAÇÃO DIMARE Móveis Planejados Em Cacoal/RO, DIA 23, inaugurou a moderna instalação da DIMARE renomada marca de móveis planejados dos sócios proprietários OTÁVIO FOLI e WENDER GARCIA na avenida Marechal Rondon esquina da rua Antônio Deodato Durce. Com showrooms belíssimos assinados por renomados arquitetos da Capital do Café, a recepção aos visitantes irá até o SÁBADO, dia 25, que por coincidência também é o dia do aniversário de OTÁVIO FOLI.

INAUGURAÇÃO DIMARE Móveis Planejados Em Cacoal/RO, DIA 23, inaugurou a moderna instalação da DIMARE renomada marca de móveis planejados na avenida Marechal Rondon esquina da rua Antônio Deodato Durce. Na foto os arquitetos Diego Deicke, Jéssika Ribeiro, Laryssa Vitorino e o projetista Thiago Vasconcelos da capacitada equipe de desenvolvimento dos projetos, sempre de acordo com o desejo dos consumidores.

QB QUEIROZ BISCONSIN Advocacia Em Cacoal/RO, os irmãos advogados CAMILA QUEIROZ BISCONSIN e ADRINO QUEIROZ atendem com agenda cheia em seu moderno e concorrido escritório de advocacia.

ANIVERSÁRIO ANINHA Em Cacoal/RO, minha linda, inteligente e esperta sobrinha neta ANA ANDRADE LINHARES completou DOIS ANINHOS e teve comemoração organizada pelos carinhosos e cuidadosos papais empresário Juliano de Oliveira Linhares e cirurgiã-dentista odontopediatra Mariana Andrade Linhares, com presença dos irmãos Pedro e João.

ANIVERSÁRIO JUNIOR LINHARES Na Flórida/EUA, onde reside meu sobrinho JOSÉ RICARDO LINHARES JUNIOR o próximo DIA 28, terça-feira, será de comemoração do seu aniversário ao lado da esposa Sarath Machado Linhares e do lindo filho Joaquim.