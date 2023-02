A primeira emenda parlamentar individual do deputado Delegado Lucas Torres (PP) vai ser destinada para o município de Buritis (RO).

O recurso de R$ 300 mil é para contemplar o programa Vida Saudável – Leite na Mesa; Família Feliz, gerenciado pela prefeitura.

O projeto Vida Saudável já é executado na cidade de Buritis e reconhecido socialmente por entregar leite pasteurizado a centenas de famílias que estão em situação de extrema pobreza, vulnerabilidade social ou insegurança alimentar.

“O prefeito de Buritis, Roni Irmãozinho, esteve conosco no gabinete e garantimos pra ele um recurso no aporte de R$ 300.000. Quero dizer à população de Buritis que nossa primeira emenda parlamentar individual será para atender nossas famílias mais necessitadas”, destacou Lucas.

Segundo o deputado estadual, a emenda deve atender mais de 200 famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social de Buritis.

“Quero parabenizar a equipe do prefeito, a equipe da secretaria, em nome da Saionara Farias, por desempenhar esse trabalho humano em nossa cidade: de levar alimento todos os dias da semana, de segunda a segunda, para famílias que precisam”, destacou.

O leite para as famílias buritisenses será comprado diretamente das cooperativas do município de Buritis. Com isso, o produtor rural da região também vai ser beneficiado.

“Ficamos muito felizes em empenhar esse recurso que vai atender e alimentar diversas famílias. Essa emenda será só o começo para Buritis, vai vir muito mais”, finalizou o deputado Delegado Lucas.

Qual o critério de distribuição do leite?

Tem direito a receber o leite pasteurizado em Buritis: famílias com crianças de 6 meses a 6 anos e 11 meses, idosos, pessoas com deficiência ou pacientes que tenham prescrição médica por alguma doença.

Famílias com 1 ou 2 filhos recebem um litro de leite através do Vida Saudável. Para as casas com mais de três filhos, o programa entrega dois litros. Já idosos, pessoas com deficiência ou enfermos recebem um litro de leite pasteurizado.