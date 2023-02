Por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a equipe da Vigilância Sanitária (VS) de Vilhena está nas ruas do município com o objetivo de alertar e fiscalizar a proibição de venda e uso, no comércio local, de pomadas modeladoras.

O ofício Circular nº 1/2023, da ANVISA, alerta para casos de efeitos indesejáveis supostamente ocasionados por produtos para trançar/modelar os cabelos ao longo de 2022 e início de 2023, como cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

O órgão relata que, em 9 de fevereiro de 2023, foi publicada a Resolução nº 475, onde informa a interdição cautelar de todos os produtos pomadas modeladoras, ou seja, todas as pomadas para modelar, trançar e fixar cabelos, com venda e uso proibidos pela ANVISA.

Com isso, a medida de segurança é válida também para distribuição e exposição para a venda de todos os lotes de qualquer tipo destes produtos no comércio em geral, enquanto durarem as investigações.

Conforme a ANVISA, a interdição cautelar é temporária e ficará vigente até que sejam realizados testes, análises e outras providências para concluir a investigação sobre os casos de intoxicações

Ao Extra de Rondônia, Edvaneide Caçula, coordenadora da VG em Vilhena, afirmou que sua equipe fiscaliza o comércio local visando o cumprimento da determinação que sejam interditados, cautelarmente, os produtos encontrados.

“Quem adquiriu o produto, pode entrar em contato com a indústria para que sejam ressarcidos. As informações estão na embalagem. Há risco de utilização dos produtos. Importante sensibilizar os salões de beleza devido ao risco à saúde da utilização do produto”, frisou a coordenadora.