431 moradores da região do Cone Sul de Rondônia passaram por cirurgias de catarata entre os dias 18 a 23 de fevereiro, em uma grande ação realizada pela Prefeitura de Vilhena junto à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Os pacientes, que aguardavam há mais de quatro anos na fila de espera, foram convocados através do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), para comparecerem ao município de Vilhena e realizarem os exames pré-operatórios. Aqueles que estavam aptos, passaram pelos procedimentos cirúrgicos e consultas pós-operatórias, realizadas por uma equipe qualificada.

Acompanhando os pacientes de Colorado do Oeste, a secretária de Saúde desse município, Rivania Cássia, destacou a importância da ação para o fortalecimento das políticas públicas. “Quero agradecer mais uma vez ao prefeito Flori e ao secretário de Saúde de Vilhena, Richael Menezes, por abrir as portas para os municípios do Cone Sul. Através de parcerias como esta, acredito que vamos avançar cada vez mais, fortalecendo as políticas públicas nos nossos municípios”, disse Rivania.

Procedimentos como este beneficiaram pessoas como a dona de casa Cleuza, que esperava pela cirurgia desde antes da pandemia e pode seguir com o tratamento para melhorar a visão. “Estava esperando por essa cirurgia desde antes da pandemia, agora pude operar os dois olhos com médicos excelentes. Toda a equipe tratou a gente com o maior carinho e dedicação. Foi excelente e eu estou enxergando divinamente, graças a Deus”, comentou.

A ação deve continuar no mês de abril com a realização de procedimentos cirúrgicos de glaucoma, pterígio e córnea. Mais informações podem ser obtidas através do telefone ou WhatsApp da secretaria de Saúde, no número (69) 3322-2945.