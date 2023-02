O corpo de Willian Oliveira dos Santos, de 37 anos, que morreu após sofrer mal súbito durante uma partida de futebol com amigos na noite de quinta-feira, 23, no campo da Aciv em Vilhena, será transladado para a cidade de Milagres, no estado do Ceará, onde moram seus familiares.

A informação foi confirmada pela reportagem do Extra de Rondônia com a funerária São Matheus que cuida dos trâmites legais para o translado.

De acordo com informação médica, Willian sofreu um ataque cardíaco, foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional, mas não resistiu.

Willian deixa esposa e dois filhos.