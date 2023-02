O deputado estadual Cássio Gois visitou na última sexta-feira (24) o município de Pimenta Bueno, no interior de Rondônia.

Durante sua visita, o parlamentar teve uma agenda intensa, que incluiu reuniões com lideranças locais. Em um dos seus compromissos, Gois foi recebido na Câmara Municipal pelo presidente Sóstenes Silva e pelo vice-presidente Marcelo Stocco.

Em seu discurso, o deputado agradeceu aos dois pela receptividade e ressaltou a importância da parceria entre as esferas do poder para a realização de obras e projetos em benefício da população. “Esse alinhamento entre as Casas legislativas é essencial para alavancar o crescimento do município e região. Fico muito feliz em poder colaborar para o futuro de Pimenta Bueno”, destacou Cássio Gois.

O deputado enfatizou a importância de projetos para o desenvolvimento da região e afirmou que vai trabalhar para garantir recursos para o progresso da cidade. “Como sempre venho dito desde o início da nossa caminhada rumo a Assembleia Legislativa do estado: agora é por Rondônia. E hoje, estou aqui para reforçar esse compromisso”, disse o parlamentar

O vereador Sóstenes Silva agradeceu a visita de Cássio Gois e disse que está feliz por estar alinhado politicamente com o parlamentar. Segundo ele, agora será possível trabalhar em conjunto para viabilizar projetos futuros para o município. “O senhor é um deputado guerreiro, parceiro, humilde e trabalhador. Estou muito feliz em ter seu gabinete como parceiro da nossa cidade. Quem ganha com isso é a nossa população”, afirmou o vereador Sóstenes.

Já o vereador Marcelo Stocco realçou sua felicidade com a parceria. “Pimenta Bueno pode ter certeza que vai ter mais que um amigo e parceiro. Nós temos muita confiança que com a ajuda do deputado Cássio, por meio das emendas e projetos, vai nos dar condições de ofertar na ‘ponta da corda’ melhorias e bem-estar para todos os pimentenses”, finalizou o vereador.