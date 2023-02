Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil (PC) de Rondônia deflagrou a operação em combate a roubos em vias públicas ocorridos na região do bairro Baixa União, Cai N´água e Triângulo.

Em 11 de dezembro 2022, dois infratores praticaram um roubo em via pública, mediante uso de arma de fogo e subtraíram da vítima dois aparelhos celulares.

Durante as investigações os infratores foram identificados como sendo M.L.S.S., (maior de idade) e R.G.A.C.S., (adolescente).

Dada a gravidade do ocorrido, aliado aos antecedentes e outras investigações em curso, fora representado ao judiciário que expediu a requerida prisão do maior e a busca e apreensão em 6 endereços.

A investigação foi conduzida pelo 3ºDP e a operação teve a participação de mais de 30 policiais das Delegacias Distritais do 1º ao 8º DP, além do CORE, Patrimônio, DENARC (com utilização do canil), NOA (apoio aéreo) e DEAAI (que seguirá nas investigações em relação ao adolescente).

O preventivado foi localizado no bairro Triângulo, conduzido ao 3ºDP para ser interrogado em 6 procedimentos em que ele é suspeito ou já está identificado, dentre eles o IP em que ele foi reconhecido.

Ainda na operação, num dos endereços da busca, dessa vez no bairro Cai N’Água, foi localizada uma arma de fogo tipo pistola, calibre .40, com numeração raspada, carregador e munições, drogas, mais de R$ 1.600,00 reais em dinheiro, indicando o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e tráfico de entorpecentes.

A referida residência tinha sistema de circuito interno de câmeras para monitorar a movimentação externa, inclusive as ações policiais, destacando que quando do cumprimento do MBA a arma foi arremessada para outro terreno tentando desvencilhar-se da responsabilidade. Em decorrência disso o casal foi conduzido para o Departamento de Flagrantes para providências.

Durante a operação pessoas do povo manifestaram apreço pela polícia estar agindo devido o local estar se tornando perigoso e reduto de atividades criminosas.