A Polícia Civil (PC) do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Alto Paraíso, em ação conjunta com a Polícia Militar, através do 4 GPPM do 7º BPM, prenderam nesta semana W.S., de 27 anos, no distrito do Garimpo Bom Futuro, em Ariquemes.

Segundo as investigações, o suspeito tentou matar Daniel S.P., A motivação seria porque ele não aceitava o fim do relacionamento com a ex-namorada e a mulher estaria saindo com a vítima.

No dia do crime, W.S., teria agredido a ex-namorada e esfaqueado Daniel. O homicídio só não se consumiu porque a vítima conseguiu correr.

Diante as informações, o delegado de polícia representou pela prisão preventiva em desfavor do acusado e medida protetiva à mulher.

De posse do mandado de prisão, policiais militares do 4 GPPM do distrito de Bom Futuro lograram êxito em prender W.S., que foi encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da justiça.