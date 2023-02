A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) durante a Operação de Carnaval 2023 na região do Vale do Jamari retirou de circulação mais de 6 quilos de entorpecentes e conduziu 16 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas.

Entre os dias 17 a 22 de fevereiro o policiamento foi reforçado, visando a manutenção da ordem pública e também o cuidado para àqueles que optaram por curtir um feriado prolongado.

Durante este período a PM registrou sete ocorrências de tráfico de drogas, sendo seis em Ariquemes e uma em Rio Crespo. Na sexta-feira, 17, foram registradas duas ocorrências, a primeira foi na área rural do município de Rio Crespo, onde foram conduzidos um jovem e dois adolescentes e apreendidas duas porções de drogas semelhante à maconha. Já a outra foi próximo a BR 364, em Ariquemes, onde um casal foi preso, a droga semelhante à cocaína foi encontrada nas partes íntimas da mulher.

Na noite de sábado, 18, no bairro Setor 08, em Ariquemes, os policiais militares apreenderam mais de 3,5 kg de entorpecente semelhante à maconha, duas balanças de precisão e prenderam um rapaz. Ao anoitecer de domingo, 19, durante uma abordagem policial a um grupo de jovens no Setor Colonial, em Ariquemes, foram apreendidas porções de drogas análoga à maconha e conduzidos dois adultos e dois adolescentes.

Já na quarta-feira, 22, em menos de seis horas a Polícia Militar registrou em Ariquemes três ocorrências de tráfico de drogas, todas ela no bairro Setor 02. Na primeira, ao anoitecer, foram apreendidos dois tabletes de entorpecente semelhante à maconha que juntos pesaram 1,570 kg. A droga foi encontrada pela proprietária de um imóvel, ela informou a PM que soube que acerca de uma semana o inquilino estava preso e foi ao local para realizar a limpeza e encontrou o material.

As demais foram durante patrulhamento noturno. Uma onde um grupo de quatro adolescentes foi abordado e no local apreendidos nove porções semelhante à maconha. A outra em uma abordagem de aplicativo de transporte, onde foi localizado no banco do passageiro de trás uma barra pesando 1,329 kg de entorpecente semelhante à maconha. O passageiro assumiu a posse da droga, é a segunda vez neste mês que este motorista de aplicativo é flagrado com passageiros em posse de drogas.