Depois de uma reunião tensa, na quinta-feira à noite, e a continuidade das conversações entre vereadores, procuradores da Câmara Municipal e da Prefeitura de Cacoal, em evento intermediado pelo Ministério Público, o projeto de Lei que trata da regulamentação do Teste Seletivo visando suprir vagas e permitir o funcionamento do Centro do Autismo, Creches e escolas municipais, finalmente poderá ser votado na próxima segunda-feira.

A situação começou a se definir após dezenas de pessoas lotarem as dependências da Câmara de Cacoal em busca de uma solução, momento em que várias mães demonstraram sua revolta.

Depois dessa reunião, ocorreu uma nova rodada de conversações, dessa vez na sede do Ministério Público, no período da manhã desta sexta-feira, 24, onde a pauta foi a busca de uma solução para que houvesse a regular tramitação do projeto de lei 04/2023.

Na oportunidade, a Procuradora, que conduzia a reunião, encaminhou ao vereador João Paulo Pichek a necessidade de que o projeto seja colocado em votação para ser apreciado por todos os vereadores.

Presente ao encontro ocorrido na Promotoria do Município, o prefeito Adailton Fúria está confiante de que, finalmente, após 04 meses de tramitação, o projeto seja votado e aprovado.

A regular tramitação do projeto, por se tratar de uma emergência, não pode ser mais protelado, sob pena de graves prejuízos àqueles que aguardam, ansiosamente, o reinício das atividades no Centro do Autismo, Creches e Escolas Municipais.

AGRADECIMENTO

O prefeito agradeceu a todos os vereadores que participaram da reunião desta sexta-feira, bem como a todas as pessoas trabalharam e continuam trabalhando para que o projeto seja votado e as demandas da população atendidas (assista ao vídeo abaixo).

