F.J.A., que estava foragido do sistema prisional, foi capturado na noite de sábado, 25, por policias militares da Patrulha Reforço, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares faziam ronda de rotina pela a Avenida Paraná, com a Rua 908, no bairro Alto Alegre, quando observaram um homem que agiu de forma que chamou a atenção para abordá-lo.

Assim que a viatura parou, o suspeito voluntariamente se identificou e afirmou que estava foragido do sistema prisional e que queria pagar sua dívida com a sociedade, pois precisava do auxilio do governo federal.

Com isso, foi consultado o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e constatado que contra F.J.A., havia mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o foragido foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.

Após passar por exame de corpo de delito, o homem foi conduzido a Casa de Detenção, onde está a disposição da Justiça.