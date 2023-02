A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), mais uma vez, interditou, na manhã desta segunda-feira, 28, a lavanderia do Hospital Regional (HR) de Vilhena.

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, administradora da Saúde local, foi notificada pelo órgão, que justificou a ação em razão do descumprimento de interdição anterior referente às irregularidades constatadas, “nas quais representam riscos eminentes no que tange a aspectos estruturais, hidráulicos, elétricos”.

De acordo com o Termo de Reinterdição, as paredes da lavanderia estão sem reboco com presença e acúmulo de sujeira, água parada e foi até detectado criadouro de mosquito.

O órgão informa que, no local, existem fiações elétricas expostas, instalações hidráulicas que se encontram expostas, lavadoras domésticas sendo utilizadas para processamento de enxoval hospitalar sem segurança, edificação atual não compatível com as ações executadas.

“Há risco ao trabalhador e não garantia do processo de minimização de microorganismos implicando em risco à segurança dos pacientes”, destaca.

PREFEITURA LAMENTA

Através de comunicado, a prefeitura de Vilhena afirmou que era necessário um prazo maior para sanar as irregularidades, chamou a decisão da Agevisa de “arbitrária” e pediu a compreensão da população (leia o comunicado abaixo)

COMUNICADO: INTERDIÇÃO DA LAVANDERIA

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), informa que nesta segunda-feira, 27, a Lavanderia do Hospital Regional de Vilhena (HRV), foi interditada novamente pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

A Prefeitura de Vilhena e a Santa Casa de Chavantes, apontam que todas as exigências descritas no termo de nº 001957 serão solucionadas o mais breve possível, para que todos os demais atendimentos sejam retomados.

Diante da situação, a Prefeitura de Vilhena reitera que solicitou o levantamento da interdição da Agevisa, porém o pedido foi negado pelo Poder Judiciário, e como medida de contenção, a solicitação dos equipamentos do Hospital Cooperar, porém com uma nova negação do Poder Judiciário.

A Prefeitura também aponta, que era necessário um prazo maior, e que já estavam sendo tomadas as medidas necessárias para sanar as irregularidades, e realizar as devidas adequações, e lamenta a decisão arbitrária tomada pela Agevisa, e pede a compreensão da população nestes dias.

A Prefeitura de Vilhena destaca o empenho e o compromisso em garantir a qualidade e a segurança dos serviços de saúde oferecidos à população, e que seguirá trabalhando para assegurar o bem-estar e a saúde de todos que necessitam dos atendimentos do HRV.

A Semus informa ainda que todos os pacientes serão atendidos normalmente, e que os serviços de lavanderia serão temporariamente terceirizados, para garantir a continuidade dos atendimentos.

>>> LEIA A NOTIFICAÇÃO DE REINTERDIAÇÃO DA LAVANDERIA DO HR: