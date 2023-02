Mesmo sendo católico, o senador Jaime Bagattoli (PL/RO) fez questão de participar na noite deste domingo, 26, do culto em comemoração aos 101 anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus em Rondônia.

O evento foi realizado em Porto Velho, no Templo Sede, localizado no bairro Tiradentes.

O primeiro suplente de Baggatoli, Sebastião Valadares, é pastor da Assembleia. Junto da esposa Sandra Mello, o senador se encontrou com políticos conhecidos no Estado, a exemplo dos ex-deputados Walter Araújo e Nilton Capixaba e da deputada federal Cristiane Lopes (União). Todos eles têm como base a tradicional igreja evangélica. Muitas outras lideranças estiveram presentes ao momento histórico da religião.

O pregador oficial da cerimônia dos 101 anos foi o pastor Maxuel Kaiser, de Rolim de Moura. Foi registrada também a participação de muitas famílias, com o culto ocorrendo em clima festivo e animado por conjuntos musicais e de jogral, que conduziram os louvores. As comemorações prosseguem nos próximos dias, em todos os templos do Estado.

HISTÓRIA EM RONDÔNIA

O movimento pentecostal, do qual a Assembleia de Deus surgiu, iniciou-se em 1901, nos Estados Unidos. No Brasil, a igreja começou a partir de Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910.

O missionário norte-americano Paul Aenis fundou em Porto Velho a Assembleia de Deus, em 28 de fevereiro de 1922. Na época, a atual capital de Rondônia tinha apenas oito anos de existência como cidade autônoma e ficava ao sul do estado do Amazonas.

A Assembleia nunca parou de crescer e está presente nos 52 municípios do Estado e em todos os distritos. É a principal e mais influente denominação cristã.

Rondônia tem o maior índice de evangélicos do país: 35% [distribuídos em dezenas de denominações] contra 49,2% de católicos. No Brasil todo, os números são: 64,6% de católicos e 22,2% de evangélicos.