Com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão, o deputado Ezequiel Neiva destinará mais uma remessa de bueiros armcos (tubos metálicos) aos municípios de Vilhena, Cerejeiras e Corumbiara. Os bueiros eliminarão pontes velhas de madeira, garantindo a melhoria da infraestrutura das estradas na região com a maior produção do Estado.

O Ezequiel Neiva anunciou que os tubos metálicos já foram adquiridos e que, nos próximos dias, serão entregues aos municípios. “A chegada dos bueiros solucionará inúmeros problemas nas estradas, garantido o escoamento da produção agropecuária e o transporte escolar”, destacou o deputado.

Conforme o parlamentar, serão 11 tubos armcos para Vilhena, 11 tubos para Corumbiara e outros sete para Cerejeiras. “Esse investimento é fruto de uma parceria com o governador Coronel Marcos Rocha, que autorizou a liberação do recurso, e também com as prefeituras, que farão a instalação dos tubos”, explicou Ezequiel Neiva ao falar sobre a importância do trabalho conjunto em benefício da população.