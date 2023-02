Na tarde desta segunda-feira, 27, moradores do bairro Jardim Social, em Vilhena, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, relatando que estão preocupados com um carro que está abandonado na rua.

Segundo os moradores, o carro um VW Gol de cor cinza, placa OAE-0H57/Vilhena amanheceu de sexta para sábado na Rua Lauro Sodré, está trancado e desde então não apareceu ninguém no local.