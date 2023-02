Durante a manhã desta segunda-feira, 27, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou abordagem em um caminhão com carga que vinha de Guajará Mirim na BR 364, com destino a Porto Velho.

No caminhão tinha dois homens realizando um frete e durante a abordagem apresentaram atitudes que pudessem levar os policiais a desconfiarem que ali havia algo de ilícito.

A PRF contactou o Canil do BPCHOQUE – Batalhão de Choque da Polícia Militar de Rondônia e encaminharam o caminhão até a sede do quartel. Os cães Derik e Darker realizaram a busca no veículo e os dois identificaram o local exato de onde estariam os entorpecentes.

Diante da confirmação dos cães, o motorista e o passageiro admitiram o que estavam transportando drogas no baú do caminhão.

Foram retiradas diversas caixas e dentro delas havia vários tablets de entorpecentes, pesando mais ou menos 1 kg cada um. Ao todo foram totalizados 110 kg de entorpecentes.

Em se tratando de prejuízo aos traficantes, calculado de acordo com tabela da PRF, mais de R$ 11.000.000,00.

Diante de tal flagrante, a PRF e uma equipe do Bpchoque, conduziram os dois indivíduos para a delegacia para realizar as prisões e as medidas necessárias.

