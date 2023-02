Description: Descubra o top 10 das Universidades Brasileiras e saiba porque estão tão bem cotadas no mercado.

An image Estudo

Se pesquisar as dez melhores universidades no Brasil, é provável que os resultados da pesquisa sejam diferentes. Isto porque as classificações podem ser feitas com base em imensas variáveis e cada parâmetro pode ter mais ou menos importância para quem pesquisa.

No fundo, é como tentar encontrar sites de ajuda acadêmica confiáveis. Bem, para isso temos a resposta: faça clique aqui e veja do que estamos falando!

De volta às universidades e as classificações de cada uma. Como é óbvio, existe uma checklist formal e aprovada que checa cada um dos itens e atribui a respetiva classificação, em função do verificado. Isso nos conduz às dez melhores universidades brasileiras.

E se os itens considerados forem outros?

É disso que falamos! Imagine que alguém está procurando as melhores dez universidades em função da distância de casa ou aquelas com os melhores cursos de gestão? Os nomes das Universidades na classificação serão, com certeza, diferentes. Até mesmo o número de vagas de cada universidade e curso, que a Proposta de Emenda Constitucional 96/19 também abarca, pode ditar novas classificações.

É exatamente, por isso, que em função dos parâmetros e da medição de performance, existem uma série de rankings possíveis e existentes, quanto às melhores universidades no Brasil. O curioso é verificar que algumas das Universidades, independentemente do ranking ou dos parâmetros, continuam a figurar no Top 10. Podem mudar de posição, mas não deixam de constar na listagem.

O Ranking Universidade A Folha

Com base em patentes nacionais e ranking internacionais, a lista do RUF apresenta:

Universidade de São Paulo – USP Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP Universidade Federal de Santa Catarina – UFST Universidade Federal do Paraná – UFPR Universidade de Brasília – UNB Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC

Os critérios-chave contribuem com determinada porcentagem, para apurar os totais de cada universidade e respetiva posição. Poderá se fazer um paralelo com a probabilidade como encaramos o estudo: ao passo que alguns especialistas recomendam jogos e aplicativos para estudar, outros, puro e simplesmente, banem o uso de tecnologia no estudo.

O Ranking Times Higher Education

De acordo com um artigo da Forbes, a Times Higher Education baseia seu ranking de universidades em quatro pilares: ensino, pesquisa, conhecimento e reconhecimento internacional. Assim sendo, esta é a classificação que apresenta, no que respeitas as melhores universidades brasileiras:

Universidade de São Paulo – USP Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS Universidade Federal de Sergipe – UFC Universidade Federal de Santa Catarina – UFST Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP Universidade de Fortaleza – UNIFOR Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS

Tal como o ranking anteriormente exibido, o Times Higher Education considera a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas, como as duas melhores Universidades no Brasil.

O Academic Ranking of World Universities

O Academic Ranking of World Universities (ARWU – Ranking Acadêmico de Universidades Mundiais) apresenta, de acordo com metodologia da Shanghai Ranking Consultancy, baseada em seis indicadores, uma lista das 1000 melhores universidades do mundo. Neste rol, incluem-se as seguintes Universidades:

Universidade de São Paulo – USP Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP Universidade Federal do Paraná – UFPR Universidade Federal de São Carlos – UFSC Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP Universidade Federal de Viçosa – UFV

Sem surpresas, a USP e a UNICAMP continuam a ocupar o primeiro e segundo lugar na tabela, respetivamente. É importante sublinhar que estas 10 estão entre as melhores 1000 universidades do mundo e que o ARWU analisa mais de 2500 universidades.

O QS World University Ranking

O QS World University Ranking, cuja classificação também tem por base, seis critérios-chaves, apresenta as 1300 melhores universidades mundiais. A melhor continua sendo a Universidade de São Paulo, no 115ª lugar e a Universidade Estadual de Campinas, na 219º posição.

No caso da Universidade de São Paulo (USP), a quem a medalha de ouro pertence em todos os rankings e pódios, tem uma reputação acadêmica superior a 69%, cerca de 8% de docentes internacionais e quase 3% de estudantes internacionais, com níveis de empregabilidade na ordem dos 80%. Isto, entre outros critérios considerados pelo QS World Ranking

Podem não influenciar diretamente a escolha do futuro universitário, mas sempre acabam pesando no momento de optar por uma ou outra universidade.