A Prefeitura de Vilhena divulgou nesta terça-feira, 28, que as medidas para redução das despesas pessoais resultaram na economia de R$ 2,9 milhões aos cofres públicos, entre os meses de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023.

Os procedimentos para a contenção de gastos foram publicados no Diário Oficial de nº 3658, no dia 23 de janeiro, para que o município não fosse enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. O Diário está disponível através do link: https://bit.ly/DOV3658.

Conforme a Secretaria Municipal de Administração (Semad), no mês de dezembro foram gastos R$ 20.531.912,68 milhões com a folha de pagamento pessoal. No mês de janeiro, as despesas foram de R$ 18.746.008,75 milhões. Já no mês de fevereiro, os gastos foram reduzidos para R$ 17.559.261,30 milhões, resultando em uma economia de R$ 2.972.651,38 milhões nestes dois meses.

O destaque foi para a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), que após passar por uma reorganização realizada pela Prefeitura junto à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, tinha em dezembro de 2022, uma folha de R$ 6.414.407,69, conseguindo uma economia de 13,448%, reduzindo cerca de R$ 862.606,8 mil aos cofres públicos no mesmo período.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Bruno Stedile, Vilhena estava com 52,49% da folha comprometida com despesa de pessoal, ultrapassando o limite de alerta e o limite prudencial, e estando próximo do limite global. “Através de uma recomendação da Controladoria Geral do Município, iniciamos uma série de medidas de contingenciamento e, em menos de três meses, já obtivemos um retorno expressivo”, comentou.