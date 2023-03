Foi com emoção que o deputado Cirone Deiró (União Brasil) abordou o tema.

Na terça-feira, 28 de fevereiro, ele lembrou o Dia Mundial das Doenças Raras, destacando a importância de conscientizar a população sobre a importância da busca do diagnóstico e tratamento precoce destas doenças, que afetam milhões de pessoas no Brasil e no mundo, muitas delas crianças. “Estima-se, que existam 300 milhões de casos raros no mundo”, complementa o deputado.

No Brasil, sublinhou, este tipo de mal atinge a cerca de 13 milhões de pessoas. Por isso, “é importante que saibamos mais sobre tais doenças e como apoiar a quem tem diagnóstico delas”.

Para ilustrar seu destaque na sessão desta terça, Cireno Deiró relatou o caso de um menino, chamado Otávio e da saga da sua família até encontrar o diagnóstico da doença que afetou o filho.

O parlamentar detalhou o surgimento dos primeiros sintomas, a procura desesperada de atendimento médico sempre que o garoto piorava, até o diagnóstico de que Otávio fora afetado pela perigosa e mortal Síndrome de Guillain Barré, que, caso não fosse detectada precocemente, teria sido provavelmente fatal para a criança.

Desde que descoberto o mal, o menino foi acompanhado por vários especialistas: pediatra, neuropediatra; fisioterapeuta; fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e ainda teve sessões de hidroterapia, até que, finalmente, aos quatro anos e quatro meses, ficou completamente curado.

“O sentimento dos pais é de gratidão a Deus e aos profissionais que lutaram e conseguiram a reabilitação do filho, graças a todo o atendimento que ele recebeu”, frisou.

Cirone voltou a destacar a importância do diagnóstico e tratamento precoces e concluiu: “reafirmo o meu compromisso de continuar trabalhando pela inclusão e garantia dos direitos destas pessoas”.