O mercado brasileiro de soja registrou poucos negócios nesta terça-feira (28), com os preços em queda acentuada. Os produtores evitam negociar nestes patamares.

Alguns lotes pontuais foram movimentados por agentes que acreditam em retrações ainda maiores.

O mês de fevereiro foi de pouca movimentação e de muitas baixas nos preços. Os prêmios tiveram influência significativa sobre a desvalorização.

Preços da soja disponível

Passo Fundo (RS): a saca de 60 quilos caiu de R$ 171,00 para R$ 167,00

Região das Missões: a cotação baixou de R$ 170,00 para R$ 166,00

Porto de Rio Grande: o preço da soja recuou de R$ 176,00 para R$ 172,00

Cascavel (PR): caiu de R$ 165,00 para R$ 164,00

Porto de Paranaguá (PR): a saca da soja desvalorizou de R$ 171,00 para R$ 170,00

Rondonópolis (MT): decresceu de R$ 154,00 para R$ 151,00

Dourados (MS): a cotação caiu de R$ 153,00 para R$ 152,50

Rio Verde (GO): o preço da soja passou de R$ 151,00 para R$ 149,00

Em fevereiro, os preços caíram cerca de 3% nas praças gaúchas, tiveram retração de 1 a 1,5% nas paranaenses; de aproximadamente 5% em Rondonópolis e Rio Verde, e baixa de quase 3% em Dourados.

Soja em Chicago

Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) fecharam a terça-feira com preços mais baixos. O mercado caiu pela quinta sessão seguida, pressionado pela maior oferta na América do Sul, que compete com o produto dos Estados Unidos.

Conforme agências internacionais, também pesou um movimento de liquidação de posições compradas por parte de fundos, reflexo da escassez de notícias positivas e de um reposicionamento de carteiras diante do fim do mês.

Os preços tiveram a maior queda diária desde a primeira sessão do ano. Traders consideram que a soja seja a commodity mais suscetível ao movimento técnico, uma vez que o milho e o trigo já caíram bastante recentemente.

Contratos futuros

Os contratos da soja em grão com entrega em maio de 2023 fecharam com baixa de 33,75 centavos de dólar por bushel ou 2,23% a US$ 14,79 por bushel. A posição julho/23 teve cotação de US$ 14,69 1/2 por bushel, com recuo de 32,00 centavos ou 2,13%.

Nos subprodutos, a posição maio/23 do farelo fechou com baixa de US$ 14,70 ou 3,05% a US$ 467,10 por tonelada. No óleo, os contratos com vencimento em maio fecharam a 60,04 centavos de dólar, recuo de 0,30 centavos ou 0,49%.

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,36%, sendo negociado a R$ 5,2240 para venda e a R$ 5,2220 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1800 e a máxima de R$ 5,2420.