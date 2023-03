Em encontro realizado nesta segunda-feira (27/02) em Porto Velho no auditório da FAPERON com as entidades representativas do Agro – AROM, APROSOJA e FAPERON , o senador Bagatolli (PL-RO) elogiou o esforço conjunto do setor para a construção de um Estado mais promissor, com destaque para expansão do setor produtivo.

Agro setor fundamental

O estado é conhecido por suas vastas áreas de terras férteis, que permitem a produção de diversos tipos de produtos agrícolas, como soja, milho, café, cacau, frutas, carne bovina e leite.A importância do agronegócio para a economia de Rondônia é inegável.

Exportações

O setor emprega cerca de 70% da população rural do estado e é responsável por grande parte das exportações do estado. Além disso, a produção agropecuária é fundamental para a alimentação da população, fornecendo alimentos frescos e de qualidade para as mesas dos consumidores locais e de outros estados do Brasil.

Diversidade

Outra vantagem do agronegócio em Rondônia é a sua diversificação. O estado produz não apenas produtos agrícolas, mas também tem um grande potencial na produção de florestas plantadas, pesca e aquicultura, biotecnologia, entre outros setores.

Em resumo, o agronegócio é um setor vital para a economia de Rondônia, responsável por empregar grande parte da população rural do estado e por gerar importantes receitas de exportação.

Menos tributação e mais investimentos

Com investimentos em tecnologia, sustentabilidade e infraestrutura, o agronegócio de Rondônia tem um grande potencial de crescimento e de contribuição para o desenvolvimento econômico do estado e do país. Jaime Bagatolli reforçou a importância de não prejudicar o produtor com novos encargos tributários.