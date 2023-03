As cidades brasileiras têm um menor custo de vida quando comparadas a qualquer grande cidade da América Latina, segundo pesquisa da Exame.

No entanto, o país apresenta um quadro muito ruim quando se analisa a acessibilidade financeira para comprar ou alugar um imóvel. É o que revela um estudo inédito da plataforma Quinto Andar.

No Brasil não faltam belas cidades de todos os tamanhos para se adequar ao seu estilo de vida. Mas ainda há brasileiros que procuram cidades mais baratas para morar com suas famílias.

E se esse é o seu caso, trouxemos uma lista com as melhores opções do nosso país.

Veja as 9 cidades ‘mais em conta’ para morar no Brasil:

JI-PARANÁ (RO)

Começando nosso ranking das 9 cidades mais baratas para se morar no Brasil, em último lugar temos Ji-Paraná. Essa é a segunda maior cidade do estado de Rondônia, com cerca de 130 mil habitantes.

IMPERATRIZ DO MARANHÃO (MA)

Com uma grande diversidade cultural, essa cidade no Maranhão conta com 250 mil habitantes.

VIÇOSA (MG)

Com 70 mil habitantes, a cidade é a sétima mais barata do país, também tendo destaque na área da educação.

TEIXEIRA DE FREITAS (BA)

Essa cidade é conhecida pelo forte estímulo à educação, e muitos afirmam que ela possui um dos melhores sistemas de ensino da Bahia.

NOVO HAMBURGO (RS)

A cidade sulista tem forte ligação com o mercado de sapatos e conta com 250 mil habitantes.

UBERABA (MG)

Uberaba é uma grande cidade, muito ligada à agropecuária. Localiza-se no triângulo mineiro.

MOSSORÓ (RN)

Com 250 mil habitantes, a cidade é bem conhecida no Rio Grande do Norte. Sua economia é conhecida pelas festas de São João e pela produção de frutas.

ANÁPOLIS (GO)

Em segundo lugar, temos essa cidade que fica a 50 km da capital, Goiânia, e conta com mais de 390 mil habitantes. Destaca-se como polo industrial do ramo farmacêutico.

GUARATINGUETÁ (SP)

Por fim, localizada no interior de São Paulo, Guaratinguetá fica no Vale do Paraíba e ocupa o topo do ranking como a cidade com menor custo do Brasil para morar.